[Vidéo] Un rescapé retrace le film de l’accident de Kaffrine : « Avant le départ, l’apprenti chauffeur s’est bagarré avec un client »

Un rescapé retrace le film de l’accident de Kaffrine

Les jours passent, la peine demeure et les révélations sur les causes de l'accident continuent de tomber. Cette fois-ci la parole a été prise par un des rescapés du bus qui avait quitté Tamba pour rallier Dakar. Et ses révélations sont de taille car elles retracent les évènements qui ont eu lieu avant même le départ.





En effet, selon ce passager qui a eu la vie sauve, avant de quitter Tamba il y a eu une vive altercation entre un des apprentis du bus et un client. Ces derniers en étaient venus aux mains avant d'être séparés.





La cause de cette bagarre était une dispute née de la recherche de places. C'est donc très énervé et avec le sang chaud que cet apprenti en question a démarré son voyage. Malheureusement quelques heures plus tard, il lui a été donné la mission d'être au volant du bus.





La suite, tout le monde la connait. Le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule suite à l'éclatement d'un ou de deux pneus d'après le rescapé qui a fait ces révélations et le choc était donc inévitable.