Un réseau de trafic de permis de conduire et de cartes grises démantelé

La gendarmerie a démantelé un vaste réseau de confection de fausses cartes grises et de permis de conduire.



D’après Libération, plusieurs personnes ont été arrêtées dont le présumé cerveau, El Hadji Ndiaye, domicilié au quartier Ngaye Ngaye de Mboro.



Les pandores ont retrouvé chez lui plusieurs cartes grises et de permis de conduire et des actes de vente.