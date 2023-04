Un Syrien achète à 250 000 francs CFA sa nationalité sénégalaise et tombe au bureau des…

Mostafa Alibrahim est dans de beaux draps. Ses complices, aussi. Ce Syrien né à Raqa a été arrêté le 20 avril à la Direction de la police de l’air et des frontières, sise à Dieuppeul. Il était sur place pour récupérer son passeport sénégalais. Muni d’une Carte nationale d’identité, entre autres documents, il s’est présenté devant l'agent préposé ce jour-là à la délivrance des titres de voyage.



Nourrissant des doutes sur l’authenticité des documents présentés par Mostafa Alibrahim, ce dernier procède à quelques vérifications d’usage. Cette précaution s’avère utile. En effet, renseigne Libération, qui donne l’information, le policier découvre que les pièces en question étaient fausses.



Le Syrien sera mis à la disposition de la Sûreté urbaine (SU) pour enquête. D’après son passeport syrien et sa Carte nationale d’identité sénégalaise, Mostafa Alibrahim est né le 1er septembre 1987 à Raqa, en Syrie. Il a confié aux enquêteurs être arrivé au Sénégal en 2010 «dans le but de trouver du travail».



S’il reconnaît avoir versé 250 000 francs CFA à un certain Alioune Diakhaté contre le décret lui accordant la nationalité sénégalaise ainsi que d’autres montants pour divers papiers administratifs, Mostafa Alibrahim assure avoir toujours cru que ces documents étaient obtenus suivant des procédures légales.



Libération informe que Alioune Diakhaté est en fuite. Le journal précise qu’il est localisé en Gambie.