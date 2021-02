Un vieux de 69 ans et un chauffeur de 40 ans arrêtés pour viols répétés sur des mineures et grossesse

Le quartier Sare Issa de Tambacounda est secoué par une affaire de mœurs.M. S. Diallo, 69 ans, et son complice D. Kâ, un chauffeur âgé de 40 ans, ont été arrêtés pour viols sur mineures et déférés au parquet mercredi dernier.D'après L'Observateur, ils se partageaient trois filles élèves mineures. Il s'agit de D. D. (13 ans), S. K. (12ans) et H. B. (14 ans).Les mis en cause avaient loué une chambre pour mieux appâter leurs victimes à qui ils remettaient 500 Fcfa après les rapports sexuels.L'une des filles, D. D., est tombée enceinte. En état de grossesse de deux mois, elle accus le vieil homme et le chauffeur d'en être les auteurs.