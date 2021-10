Un vieux malade du Sida violait des garçons mineurs à...

A. T., atteint de la maladie du Vih/Sida, ciblait des garçons mineurs et les invitait à son domicile, où il vit seul, pour se livrer à des attouchements sexuels sur eux.





D'après Les Échos qui donne la nouvelle dans sa parution du jour, il a été arrêté à l’Unité 18 des Parcelles Assainies de Jaxaay où les faits ont eu lieu.





Son modus operandi ? Il se présente à sa cible qu’il rencontre dans la rue et se montre intéressant à son égard au détour d’une conversation à bâtons rompus.





Il se lie ensuite d’amitié avec le garçon, échange des numéros de téléphone avec lui et lui indique sa maison dans le quartier.





Ce qu’il a fait avec le jeune M. Mb. qui a été convaincu par son ami B. M. de se rendre avec lui au domicile du vieux pervers.





Il les accueille dans sa chambre à coucher et s’allonge sur son lit. Les deux hôtes préfèrent, eux, s’assoir sur des chaises.





Mais, après quelques instants de discussion, M. Mb. exprime son désir d’aller au terrain de football et prend congé d’eux, laissant son ami B. M. avec le vieux À. T.





Celui-ci se lève aussitôt du lit, referme à clef la porte de la chambre et commence à tripoter les parties intimes du jeune garçon.





Il le tire brusquement vers lui et tente de le basculer sur le lit. Le garçon ruse avec le vieux psychopathe et s’échappe.





Le garçon court comme un dératé au domicile de ses parents et alerte son père, qui n’en croit pas ses oreilles et active la police de Jaxaay.





Les flics cueillent le vieux pervers et le conduisent au poste pour un interrogatoire.





Ils mènent une petite enquête de voisinage et apprennent que le mis en cause cible les garçons et les traque, jusque sur les terrains de football, pour les attirer chez lui et s’envoyer en l’air avec eux.