Un vigile enlève, séquestre et tente de violer la fille de son patron

Le vigile Mamadou Bilo Diallo a été condamné à deux ans de prison en sus d’une amende d’un million Fcfa. Il a été reconnu coupable d’attentat à la pudeur avec violences.



D’après le récit du journal Les Échos, le mis en cause avait enlevé N. D., la fille de son patron, qu'elle dit être sa petite amie.



Vers une heure matin, la fille, tenaillée par la faim, demande au gardien de l’accompagner pour aller chercher à manger. Ils s’engouffrent dans un véhicule 4X4 pour atterrir à Ouest Foire.



Après avoir passé sa commande, la fille retourne dans la voiture. Malheureusement, au lieu de la ramener chez elle, le vigile change d’itinéraire.



En cours de route, il verrouille la voiture puis attache la fille, la déshabille et tente de la violer, rapporte la vicitme.



Elle déclare qu'elle a été sauvée de justesse par un passant qui a entendu ses cris dans la voiture.



Le gardien a tout nié, soutenant que la fille a ouvert elle-même la portière de la voiture pour sortir après une petite dispute.



«Dans la voiture, elle communiquait avec son copain et on s’est disputé. Nous sortons ensemble depuis 6 mois», a-t-il souligné.

Sur les faits de viol, il renseigne qu’il ne l’a ni touchée, ni frappée. Il a confié aux enquêteurs que la fille de son patron a tout inventé pour le nuire.