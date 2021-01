Un voleur pris en flagrant délit lors du couvre-feu

L’opération de sécurisation pour le respect du couvre-feu dans les communes de Mbour et Saly durant la nuit du dimanche au lundi a été fructueuse.Les éléments des deux commissariats urbains de Saly et de Diamaguène et du commissariat central de Mbour ont interpellé au total 10 individus dont 6 pour non-respect du couvre-feu.Parmi le groupe, rapporte le quotidien L’AS dans sa parution de ce mardi, une personne a été prise en fragrant délit de vol et trois autres pour vérification d’identité.