Une bonne nouvelle pour les anciens travailleurs d'Air-Afrique non encore indemnisés

Le gouvernement sénégalais est en train de travailler pour solder "définitivement" le reliquat de quatre milliards de francs CFA dû aux ex-travailleurs de la compagnie panafricaine Air-Afrique liquidée en 2002. Ils sont au total 244 personnes. L'annonce a été faite ce mardi par le ministre du Tourisme et des Transports aériens; renseigne l'APS.



"Le chef de l’Etat a donné instruction au gouvernement en Conseil des ministres pour ce dossier soit confié à l’agent judiciaire de l’Etat, et les ministres des Finances et celui de la Justice sont en train de travailler pour éponger ce reliquat de quatre milliards que l’on doit verser aux ex-travailleurs pour solder définitivement cette question", a dit Alioune Sarr face aux députés lors du vote du budget 2022 de son ministère.



Il a soutenu que cette question est "douloureuse et sensible". C’est pourquoi, a ajouté le ministre, "le chef de l’Etat est sensible à cela". Le ministre du Budget Abdoulaye Daouda Diallo a abondé dans le même sens. "Je peux vous assurer que le chef de l’Etat vient de marquer son accord à l’instant pour régulariser définitivement cette situation au titre de l’année 2022", a-t-il assuré.