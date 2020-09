Une centaine de passagers bloqués à l’Aibd : ils refusent de payer les tests Covid à 40.000 CFA

Encore les tests Covid que rechignent à passer les voyageurs au départ du Sénégal ou à l'arrivée. Selon des informations de Seneweb, une centaine de passagers sont présentement bloqués à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ils refusent de se soumettre aux tests Covid-19 d’un coût de 40.000 FCfa le test.





En effet, en plus des billets d'avion qui leur ont couté 1500 euros, une famille sénégalaise qui est retournée en Espagne, a vivement dénoncé, hier, dans les colonnes de EnQuête, les tests Covid imposés à l’aéroport Blaise Diagne à tout voyageur qui souhaite quitter le Sénégal. La famille qui a refusé de s'exécuter, a finalement dû payer, au niveau de l'aéroport, 180 euros, à raison de 60 euros (40.000 francs Cfa) par test. « Ce n’est ni plus ni moins une arnaque », s’insurge ladite famille qui affirme n’avoir « jamais reçu les résultats desdits tests. C’est quoi si ce n’est de l'arnaque ? Et cela ne repose sur rien. Ce n'est ni la loi ni le décret », fulmine le père de famille dans les colonnes du quotidien. Il faut rappeler que le Sénégal, qui exige des documents pour entrer dans son territoire, exige aussi un test Covid à ceux qui sont sur le départ, alors que les pays d'accueil n'en font pas une exigence. Mor Kane, député de la diaspora y voit une nouvelle forme de corruption sur le dos des voyageurs. « Pour moi, c’est une corruption qui ne dit pas son nom. Le 25 août, des collègues ont quitté le Sénégal pour l'Espagne via la compagnie Iberia. On leur a fait payer 50 euros chacun avant l’embarquement sans aucun reçu », dénonce-t-il.





Ce matin encore, la problématique des tests Covid fait encore l'actualité à l’Aibd où la centaine de personnes citées qui a débarqué d'un vol en provenance de l'Italie, maintient le bras de fer d'autant que les tests sont requis à l’entrée comme à la sortie du territoire sénégalais, là où nombre de pays de destination, au départ de Dakar, n'en font aucune exigence. Les émigrés en appellent aux autorités sénégalaises pour l'arrêt de ces tests qui disent-ils, ont fini de les dépouiller sur le plan financier.