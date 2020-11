Une chaleur persistante au cours des prochaines heures (Anacim)

Une chaleur persistante au Sénégal

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que la chaleur persistera sur l’ensemble du territoire sénégalais, au cours des prochaines vingt-quatre heures, à partir de mercredi à midi, avec des pics de température pouvant atteindre 40°C.

‘’La chaleur persistera sur l’ensemble du territoire, particulièrement sur les régions nord et centre, où les pics de température atteindront 40°C’’, annonce l’ANACIM dans ses dernières prévisions contenues dans un bulletin parvenu à l’APS.

Selon les prévisionnistes météo, les prochaines vingt-quatre heures seront également ‘’marquées par un ciel dégagé, sur la quasi-totalité du pays, hormis la zone sud-est où un temps ensoleillé sera noté’’.

Une situation appelée à se généraliser ‘’sur tout le territoire, dans la journée’’ de jeudi.

‘’Toutefois, en fin d’échéance, des voiles de nuages seront notés sur la zone nord du pays’’, indique l’ANACIM.

Elle signale qu’en même temps, la fraîcheur nocturne et matinale sera légèrement ressentie dans le centre et le nord du pays, avec des visibilités ‘’globalement bonnes’’, et des vents d’intensité faible ou modérée.