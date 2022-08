Une distinction pour Dr Massamba Gueye

Dr Massamba Gueye a reçu le titre de “Citoyen d’honneur”de la part du collectif d'artistes "Bienvenue au Sénégal” piloté par le producteur senegalais Papis Niang. Une marque de reconnaissance à l’égard de l’écrivain, intellectuel très engagé pour la valorisation des cultures et traditions locales. Sa voix captivante a bercé plusieurs générations sur les ondes de Radio internationale Sénégalaise (RSI) à travers l'émission "Conte et Légende”.



Ce prix lui a été décerné à l'occasion de la soirée de présentation du film documentaire sur le « Ceebu Jen », un évènement qui fait la promotion de la destination Sénégalaise à travers l'art culinaire de la vaillante Penda Mbaye créatrice de ce plat national inscrit au patrimoine de l’UNESCO.



"Pour ce Prix du "Citoyen modèle d’honneur" qui m’a été remis par le collectif "Bienvenue au Sénégal", ce 12 août 2022, au King Fahd Palace, lors de la soirée de Gala consacrée au Patrimoine " l’Art de Penda Mbaye" par Art bi Management de Papis Niang, je dis merci. Il me donne une boussole d’actions et une ligne de vie à poursuivre pour l’intérêt exclusif du Sénégal et de l’Afrique. Merci de reconnaître notre modeste participation dans la sauvegarde du Patrimoine et des Valeurs sociales" a réagi Dr Massamba Gueye, après la réception de son trophée.