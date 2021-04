Une élève de CM2 séquestrée et violée à...

C'est l'horreur à Popenguine ! T. S., âgée de 12 ans et élève en classe de CM2, a été séquestrée et violée, alors qu’elle revenait de l’école, par un prédateur sexuel.D'après le quotidien Libération qui vend la mèche, son bourreau l’a kidnappée et sodomisée avant de la relâcher. La gendarmerie a ouvert une enquête.