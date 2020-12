Une élève de CM2 violée par un gaillard de 33 ans

Une affaire de viol éclabousse la commune de Missirah, sise dans le département de Tambacounda.S. T., âgé de 33 ans et cultivateur de son état, est accusé d’abuser sexuellement de H. Bâ, une élève de 14 ans en classe de CM2.D’après L’Observateur, le paysan a profité de l’absence des parents de la mineure partis au champ pour débarquer dans la maison où la fille était seule dans la cuisine.S. T. la déshabille, la bâillonne avec un torchon et se dénude avant de violer la fillette qui a subi une défloraison de l’hymen.Les parents déposent une plainte après que leur fille leur a dévoilé sa mésaventure.Arrêté, le mis en cause a reconnu les faits. Il a été placé sous mandat de dépôt pour viol commis sur une mineure.