Une élève passe en Terminale S avec un faux bulletin de notes, un gérant de cyber en garde à vue

Après Khadim Mboup qui s’était déguisé en femme pour passer le Bac à la place de sa copine, un autre cas de fraude secoue le Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. O. K. C. a passé en classe de Terminale S avec un faux bulletin de notes.



D’après Les Échos, elle a falsifié ses mauvaises notes en payant 10 000 Fcfa à un gérant de cyber. Ce dernier a gonflé la moyenne à 10,31/20. Sa tricherie débusquée, elle a été conduite, jeudi dernier, à la police.



Face aux enquêteurs, la mise en cause avoue son forfait et balance le gérant de cyber qui sera arrêté et placé en garde à vue. Quant à la fille faussaire, elle a été relâchée sur convocation.