Une mission de benchmark et de prospection de l’AIBD accueillie à Atlanta

Dans le cadre de la mise en œuvre des projets hub aérien et Aéroville, AIBD SA veut s’inspirer des meilleures pratiques en la matière. C’est ainsi qu’une délégation de l’entreprise séjourne actuellement à Atlanta, aux Etats-Unis pour une mission de benchmark et de prospection à Hartsfield-Jackson International Airport premier aéroport au monde en termes de trafic avec plus de 100 millions de passagers par an.





La mission est dirigée par le Directeur général, Abdoulaye Dieye qui a, à ses côtés, la Directrice exécutive chargée de l’Unité de gestion de la stratégie hub aérien, Mme Aida Seck Ndiaye, Mohamed Habiboulah Fall, Directeur du projet Aerocity AIBD et aéroports régionaux, Mme Penda Mbaye, chef pôle hygiène qualité et environnement, Galaye Cissé chef département développement et Mouhamed Lamine Diaby, chef département RSE.





A la veille de la séance de travail prévue avec les plus hauts responsables Hartsfield-Jackson International Airport, la délégation de AIBD SA a eu droit à un atelier animé par M. Miguel Southwel Président and CEO du cabinet Brakkam Aviation and Management et ancien CEO Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Il portait sur le thème : management des aéroports aux Etats Unis, modèles et tendances. Il a fait un large tour d’horizon du système de management des aéroports avec un focus sur le mode financement, les types de privatisation, le business modèle, les piliers des opérations aéroportuaires etc. l’exposé de M. Southwel est revenu sur les nouvelles tendances qui feront les ‘’aéroports de demain’’.