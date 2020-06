[Photos] Une nouvelle dynamique insufflée au PRODAC : Trois DAC seront bientôt inaugurés

D'ailleurs l'entreprise Green qui avait marre de cette situation avait menacé de quitter le Sénégal en juin 2019, le lendemain de la nomination du nouveau coordonnateur.





Mais grâce à l'entregent du ministre de la Jeunesse, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. "Aujourd'hui les Israéliens ont décidé de rester et de poursuivre la collaboration parce que le Prodac a changé de visage", témoigne le Coordonnateur du Prodac dans l'une de ses sorties. Les Israéliens n'avaient plus le cœur à l'œuvre parce qu'ils avaient accumulé des arriérés de paiement de 5 milliards. Aussi, Locafrique avait fini par avoir des rapports très heurtés avec le PRODAC ce qui s'est traduit par une accumulation de factures non payées. Elle avait juste raison de ne pas solder les factures. En effet, Locafrique avait émis des doutes sur les factures de Green après le rapport de l'Inspection générale des Finances (IGF). Le Prodac battait de l'aile et les équipements destinés aux DAC étaient bloqués au port et sur le point d'être vendu. Les partenaires étaient découragés et démotivés et ils ne croyaient plus au projet.





Pour ce qui est du management, nos sources sont formelles, le Prodac était un site de recasement de politiciens avant l'arrivée du nouveau coordonnateur Pape Malick Ndour. Des agents étaient payaient à ne rien faire et certains même étaient inconnus des services puisqu'ils ne mettent jamais les pieds au PRODAC.





Après un diagnostic sans complaisance de la situation, Néné Fatoumata Tall et ses services se sont lancés le défi de concrétiser ses projets du Président de la République. Elle a remis la machine en marche sans tambour ni trompette. "Les gens étaient convaincus que les 29 milliards sont détournés parce qu'ils n'ont pas vu les projets des DAC sortir de terre. Aujourd'hui la redynamisation des DAC, si l'on sait qu'il n'y a pas de nouveau financement, démontre que les 29 milliards ne sont pas détournés, mais il s'agissait juste d'un blocage. Les gens doivent se demander avec quel fonds nous sommes en train de réaliser les DAC. C'est naturellement avec les 29 milliards. A travers nos activités nous donnons un cinglant démenti à ceux qui parlent de détournement de 29 milliards", précise le coordonnateur du Prodac non moins président du Conseil départemental de Guinguinéo.





Les défis relevés par le ministre de la Jeunesse et le coordonnateur du Prodac