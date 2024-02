Une pétition lancée pour que la carte de séjour soit exigée aux Guinéens





Les internautes sénégalais viennent de lancer une pétition pour le vote d’une loi dont l’objectif est que la carte de séjour soit désormais exigée aux Guinéens qui veulent venir au Sénégal et à ceux qui y sont déjà installés.





Tout est parti des nombreuses attaques notées de la part des Guinéens à l’égard des Sénégalais depuis quelques semaines. En effet, la Coupe d’Afrique des Nations a été une occasion pour les Guinéens de s’attaquer non seulement à l’équipe nationale mais aussi aux Sénégalais, au Sénégal de manière générale.





Ce qui était au début de simples piques pour pimenter les rencontres sportives a fini par prendre une tournure beaucoup plus radicale. Certaines pages sur les réseaux sociaux et médias guinéens ont tenu des propos perçus par certains comme discourtois, violents et racistes à l’endroit du peuple sénégalais.





Une situation qui a poussé les internautes sénégalais à demander aux autorités compétentes d’intervenir. L’objectif est d’exiger une carte de séjour pour les ressortissants de la Guinée établis au Sénégal. Ils demandent également à l’Etat du Sénégal de prendre les dispositions nécessaires pour que toutes les personnes qui ont tenu des propos qui menacent la stabilité, la cohésion nationale soient identifiées et expulsées du Sénégal.