Une prostituée arrêtée en train d'écouler de faux billets

Les éléments du commissariat d'arrondissement de Pikine ont déféré au parquet une femme de nationalité nigériane du nom de Chiconso. S. J. pour détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal à l'étranger. La mise en cause, qui exerce le plus vieux métier du monde, a été alpaguée, à la gare des Baux Maraîchers, alors qu'elle tentait de rouler dans la farine un cambiste en présentant 02 faux-billets de 100 dollars américains.