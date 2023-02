Une Sénégalaise à la Une de Vogue Runway: Khoudia Thiam, une belle tête bien faite…

Khoudia Thiam est une tête bien faite. Cette Sénégalaise qui vit aux États-Unis fait partie de ces compatriotes qui font la fierté de la diaspora et de leur patrie. A la Une du Magazine Vogue Runway, ce mannequin à la beauté resplendissante, sort de l'ordinaire. On ne peut pas dire d'elle la fameuse sentence : sois belle et tais-toi. Elle ne se contente pas du peu. Elle est ambitieuse et entreprenante. La preuve : cette jeune fille de 22 ans -elle est née le 11 novembre 2000 à Washington- multiplie les parchemins en traçant son premier chemin qui est loin de celui de la passivité et de la facilité. Cela, bien avant sa carrière de mannequinât.

« J’ai eu mon master double spécialisation avec mention très bien », nous livre-t-elle sobrement. Il s'agit d'une spécialisation en Biologie en science cellulaire et moléculaire et d’une autre en Biologie moléculaire, bio-chimie et bio-informatique. Des diplômes obtenus après de nombreux sacrifices consentis à la prestigieuse université Towson Universty Baltimore Maryland. Quatre années d’efforts réels.