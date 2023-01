Université Alioune Diop de Bambey : Le Saes annonce un débrayage le 31 janvier prochain

Le Saes annonce un débrayage le 31 janvier prochain

La Coordination locale du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) va observer un débrayage, le 31 janvier prochain, à l’université Alioune Diop de Bambey. Ces enseignants déplorent la non-prise en charge de leur plateforme revendicative.





C’est ainsi que le bureau appelle à un débrayage le mardi à 9 h, suivi d’une assemblée générale à 10 h 30 mn et d’une conférence de presse.