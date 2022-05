[Vidéo] Université de Thiès: Étudiants et personnels dans la rue pour réclamer l'achèvement des travaux

Marche des étudiants de l'Université de Thiès

Les personnels administratifs, techniques et de surface et les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès ont battu le pavé ce matin. Leur marche autorisée par l'autorité préfectorale, ils ont investi la rue, de l'avenue de Caen jusqu'à l'auditorium de l'université pour exiger l'achèvement des chantiers du temple du savoir, une doléance sur la table des autorités depuis sept ans déjà.





« Depuis 2015 les chantiers de l’université de Thiès sont en chantier... Ces constructions devraient durer 22 mois et étaient budgétisées pour une valeur de 6 milliards. L’Etat du Sénégal devrait injecter 3 milliards de FCFA et la Banque mondiale les 3 autres. Depuis 2015, ces chantiers ne sont toujours pas achevés alors que toutes les autres universités du Sénégal ont réceptionné leurs chantiers et aujourd’hui, ils parlent de projet d’extension de leur université. Il est anormal avec cette pléthore d’étudiants qui augmentent d’année en année, que ces chantiers restent en l'état. C’est dans ce sens qu’on a constaté que les couleurs de l’université commencent à changer parce que les étudiants s’incrustent dans des mouvements qui n’étaient pas de la nature de cette université", a dit Khalifa Ababacar Sy Traoré, président de la conférence des amicales de l'université.





A entendre les étudiants, ce n'est pas demain la fin de la contestation. Le combat va se poursuivre si toutefois des mesures idoines ne pas prises.





"Les étudiants sont fatigués, l’université souffre parce que les infrastructures ne sont pas suffisantes, c’est ce qu’on déplore. Cette année-ci, on a eu à faire des démarches auprès des autorités compétentes, on a eu à observer des grèves mais en vain. Demain une cessation des activités pédagogiques de toutes les instance de l’université Iba Der Thiam de Thiès sa sera une occasion pour eux de faire un retour par rapport à ce qu’ils ont observé aujourd’hui (...)".





Il ajoute : " Tous ces étudiants orientés et qui n’ont pas de salle ont décidé demander ce qui leur reviennent de droit, il faut que le ministre et l’Etat prennent leurs responsabilités. Nous interpellons même le président de la république afin qu’il vienne constater ce qui se trouve ici", tonne Khalifa Ababacar Sy Traoré.





Il s'y ajoute, selon le personnel administratif, technique et les étudiants que la station d'épuration en chantier dans l'univers risque de ne pas répondre aux attentes vu le nombre de populations qui fréquente l'université.





"Les bâtiments sont équipés le problème majeur c’est la station d’épuration parce que l’année dernière on était au environs de 5000 étudiants; cette année-ci nous sommes à 8000 étudiants." Dès lors, "comment peut-on concevoir avoir des fosses sceptiques aberrant dans ces conditions?" S'interroge le président de l'amicale selon qui le logement reste problématique.