Université: Les clés de 2 bâtiments coûtant près de 2 milliards F Cfa, remis à Serigne Mountakha

Les travaux du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK) pour l’éducation et la formation, avancent à grands pas. La structure regroupant des hommes d'affaires et des entrepreneurs mourides du Sénégal a même remis hier à Serigne Mountakha Mbacké, les clés de deux bâtiments dont l'un est destiné aux études et l'autre pour le logement des apprenants.





Selon le colonel à la retraite Fallou Mbacké Dieng, le coût de ces deux bâtiments déjà livrés, est estimé à près de 2 milliards. Également, ces hommes d'affaires et entrepreneurs comptent réaliser 4 autres bâtiments au sein de ce temple du savoir initié à Touba par le Khalife Général des Mourides.





Pour appel, le projet de réalisation du CCAK est évalué à 37 milliards francs Cfa.