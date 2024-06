UNSAS : le successeur de feu Mademba Sock connu

Marie Yvette Keïta a été nommée Secrétaire générale intérimaire de l’Union nationale des syndicats autonome du Sénégal (UNSAS). Le Soleil, qui donne l’information, renseigne que la secrétaire générale du Syndicat national des enseignants des écoles privées catholiques (SNECS) remplace feu Mademba Sock.



Le secrétariat exécutif de l’UNSAS s’est réuni mercredi dernier suite au décès de l’ancien secrétaire général annoncé le 15 juin dernier, souligne le communiqué sanctionnant la rencontre.



«Le camarade Mademba Sock a dirigé et fortement marqué la vie de l’UNSAS, et cela pendant plus de trois décennies. Sa vie, de dimension internationale, est encadrée par des valeurs et principes forts : courage, générosité, détermination, fidélité aux principes de l’autonomie et de l’indépendance », saluent les syndicalistes.



L’UNSAS a aussi réaffirmé «sa volonté de préserver et consolider le riche héritage» laissé par le défunt, selon la note.