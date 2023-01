Urbanisation galopante : Les communes de Sédhiou ne disposent pas de document stratégique

Urbanisation galopante à Sédhiou

Les anciennes communes ainsi que les communautés rurales devenues, sous l'acte 3 de la décentralisation, des communes de plein exercice ne disposent quasiment pas de document stratégique c'est-à-dire elles n'ont ni schémas directeur ni plan directeur. Aux yeux d'Abdoulaye Diouf, cela constitue des problèmes réels en matière d'urbanisme. C'est pourquoi, en sa qualité de directeur du développement urbain et de la planification et de la réglementation, il a rencontré les acteurs de la région pour diagnostiquer les problèmes du secteur liés aux opérations d'aménagement urbain. Cette rencontre devra déboucher sur un rapport diagnostic qui établira la carte d'identité des communes en matière d'urbanisme et de cadre de vie.