Usine bène Tally : Il agresse son voisin qu'il accuse de viols répétitifs

L. Thiam, qui serait sujet à des troubles mentaux, a été condamné à trois reprises.



Domicilié à Usine Bène Tally, le trentenaire profite apparemment de son état de santé pour verser dans la délinquance.



D’après Rewmi Quotidien qui donne l'information, il est impliqué cette fois dans une affaire d'agression.



T. A. Sall, qui a passé un sale quart d'heure la nuit des faits, a expliqué aux enquêteurs avoir croisé son bourreau dans la rue, avant qu’il ne l’asperge de diluant et lui administre des gifles.



Pis, il l’a délesté de ses 69.000 francs et cassé son portable.



Interrogé sur les graves accusations portées à son encontre, Thiam confie qu'il voulait se venger du plaignant qui, dit-il, le violait durant son enfance.







Inculpé pour vol commis la nuit avec violence et dommage à la propriété d'autrui, le prévenu se rétracte devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.