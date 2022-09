Usine de farine de poisson : Des personnalités religieuses et coutumières de Cayar mobilisées pour dire ''non''

Suite à la sortie du directeur de Barna Sénégal Babacar Diallo qui a déclaré, lors de son point de presse, avoir la bénédiction des personnalités religieuses et coutumières de Cayar pour s'installer dans la zone, les chefs religieux et coutumiers de Kayar ont démenti de tels propos. D'après le dignitaire Lébou Ndongo Niang, lutter contre cette usine est devenu une nécessité car elle est nuisible aux populations de Cayar.

Le Ndeye Ji Reew, par ailleurs secrétaire général de la collectivité Lébou du Cap Vert, El hadji Abdoulaye Sylla interpelle le président de la République Macky Sall et exhorte la communauté cayaroise à se liguer comme un seul homme pour faire face.

‘’Notre engagement et notre détermination sont plus que jamais accentués par ce soutien des autorités religieuses et coutumières de Cayar. Et nous allons continuer à défendre Cayar contre Barna Sénégal qui dégrade notre environnement, pollue et menace nos moyens de subsistance’’, a soutenu Mamadou Lèye, porte-parole du collectif Taxawu Cayar.

Le collectif Taxawu Cayar renouvelle son engagement à préserver son environnement. Aussi, des membres de la société civile, des députés et d’autres délégations étrangères de la Mauritanie et de la Gambie seront présents au tribunal le 6 Octobre prochain pour prêter mains fortes aux populations de Cayar.