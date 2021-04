Usine Twyford : Insatisfait des performances des agents, la direction accuse l'association des commerçants de carreaux

Dans une note de service adressée aux travailleurs de Twyford Ceramics Limited, la direction donne un ultimatum à tout agent "désireux d'exécuter normalement son contrat de travail (en cours) à regagner son poste de travail au plus tard le mardi 27 avril à 7 heures 30 minutes.

Dans la note dont Seneweb a reçu copie, la direction accuse l'association des commerçants de carreaux qui, selon elle, ne souhaite que l'échec total de l'usine et manipule les délégués de Twyford.

"Elle pose toujours des actes de déstabilisation de notre usine", lit-on sur la note.

Par ailleurs, la direction générale de Twyford Ceramics Limited a informé le personnel qu'elle n'a pas jugé utile de renouveler les contrats de travail à durée déterminée d'une vingtaine de travailleurs dont seize délégués du personnel.

"Ce non renouvellement de contrats de travail est consécutif à l'insatisfaction issue de l'évaluation de performances menée par la direction des ressources humaines de l'entreprise. Il s'agit d'une expiration normale de contrats de travail à durée déterminée et non de licenciement comme le prétendent les personnes concernées et une partie de la presse", a-t-on écrit dans la note.

Aussi, la direction rappelle que l'arrivée à terme d'un contrat de travail ne peut être aucunement considérée comme un licenciement.

"Les travailleurs concernés ne travaillent plus correctement et passent tout leur temps à organiser des sorties médiatiques pour dénigrer la société", écrit la direction.