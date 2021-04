Usine Twyford : Suite à l'arrêt de 18 contrats de délégués, les agents boudent et arrêtent le travail

"Jusqu’à quand les travailleurs de Twyford vont continuer de se battre seuls avec les chinois esclavagistes et la direction hors la loi ?", c'est la question que se posent pour la énième fois les agents de l'usine de fabrication de carreaux Twyford.En effet, ce matin encore, les agents ont observé un arrêt de travail suite à la résiliation par la direction de contrats de 18 délégués"Ces délégués sont là pour protéger les travailleurs et faire respecter le code du travail. C’est sûr, Twyford n'est pas seul car il a le soutien de nos autorités qui au lieu de défendre la législation sénégalaise et la jeunesse, sont eux-mêmes esclaves de la corruption et c’est eux-mêmes qui sortent devant les médias pour dire qu’ils soutiennent la jeunesse", pestent les délégués.Ils ajoutent : "Cette fois-ci nous pointons le doigt au Président de la République qui ne dira pas qu’il n’est pas au courant de ce qui se passe à Twyford. Depuis plusieurs mois les travailleurs crient à la détresse. Une chose est sûre : ce n’est plus un combat de travailleurs mais un combat de la jeunesse sénégalaise qui ne se laissera pas être exploitée. Nous sommes en grève jusqu’à renouvellement des contrats de nos vaillants délégués qui ont opté pour la défense et le respect de la législation sénégalaise et des jeunes".