Usurpation d’identité : Ce que risque le faux candidat démasqué au lycée Delafosse

Ce que risque le faux candidat démasqué lors du Bac Technique

Arrêté pour fraude à l’examen du Bac technique le 6 juillet 2022, lesort d'Abdou Thiam est entre les mains du juge du tribunal des flagrants délits de Dakar qui a, cependant, décidé de mettre l'affaire en délibéré au 20 juillet prochain.





Étudiant en génie civile à l’IPD Thomas Sankara, Abdou Thiam a été arrêté dans une salle d’examen en train de passer l'épreuve de mathématiques pour le compte de Mouhamadou Moustapha Sy. Ce dernier, après trois tentatives, a réussi à passer au second tour au Baccalauréat technique grâce à l'aide de son ami, révèle-t-il à la barre.





Néanmoins, M. Moustapha Sy fait savoir que c’est Abdou Thiam, lui-même, qui lui a proposé de subir cette matière à sa place, informe "SourceA".





Poursuivi pour fraude, Abdou Thiam a reconnu les faits sans ambages. Mais, soutient-il, il était juste animé d’une bonne intention qui, malheureusement, s’est transformée en une infraction pénale. «C’est moi qui lui ai proposé d’aller passer le Bac à sa place, parce que j’éprouvais de la compassion à son égard», confie le prévenu âgé de 20 ans.





À la suite du représentant du ministère public qui a requis l’application de la loi pénale, les conseils de la défense ont sollicité la clémence du fait que leurs clients sont des délinquants primaires. «Ils ont commis une erreur. Et c’est la première fois qu’ils se présentent à la barre. Ils n’osent même pas regarder leurs parents. Abdou Thiam est très fort en mathématiques. Il a obtenu une bourse et doit aller en Turquie», plaide Me Étienne Wally Diouf.





Pour sa part, Me Barro a relevé le fait qu'Abdou Thiam voulait juste aider, de bon cœur, un candidat en détresse sans savoir qu’il encourrait une sanction pénale.





«Abdou Thiam a dit l’avoir fait sans se poser des questions. Il avait l’habitude d’aider des élèves qui ont des difficultés en mathématiques. Ils sont déjà condamnés par la société. Ils ont été privés de liberté depuis le 6 juillet», soutient la robe noire.