Usurpation de fonction : Deux faux médecins coréens arrêtés à Mbour

C. Lee et J. Han, deux Coréens qui se faisaient passer respectivement pour un masseur anesthésiste et un dentiste, ont été arrêtés à Mbour.





À en croire le journal L'Observateur qui donne la nouvelle dans sa parution du jour, ils seront déférés, ce lundi, au parquet pour exercice illégal de médecine.





Ils ont été interpellés suite à une consultation dentaire effectuée sur une dame et qui a mal tourné. Ils ont été démasqués par le dentiste au district sanitaire de Mbour Tefess.





Ce dernier, après avoir consulté la dame, s'est rendu à la clinique des Coréens se présentant comme un patient. Il va découvrir, en réalité, que ces Coréens n'étaient pas de vrais dentistes.