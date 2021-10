Usurpation de fonction : Le vigile de Bombardier prend 2 mois ferme pour s'être fait passer pour un policier

C. Ndiaye dit Bamba, est un personnage qui aime la fonction des hommes de tenue.



Vigile de son état, il ne manque jamais de se faire passer pour un policier. D'ailleurs c'est la deuxième fois qu'on le juge pour les mêmes faits.



En effet, il a appelé A. Diouf, qui doit de l'argent à Amadel. Il lui dit être un policier élément de la Dic et lui demande de payer à Amadel son argent.



"J'ai demandé qu'il m'accorde 15 jours.

Je suis allé à la police demander après lui, on m'a dit qu'il n'était pas un agent de la police. J'ai alors expliqué aux policiers que C. Ndiaye se faisait passer pour un élément de Dic", explique A. Diouf



Devant la barre le prévenu indique qu'il est un agent de l'Asp, puis il assure être un vigile. Et qu'il a été détaché chez le lutteur Bombardier.



Il a pris 2 mois ferme.