Usurpation de fonction : Un faux expert-comptable trainé en justice par...

Directeur général du cabinet Just Valeur, Fodé Cissé a été attrait, à la barre du Tribunal correctionnel de Dakar, par l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA).



Selon Rewmi Quotidien qui donne l'information, la structure en question lui reproche des faits d'exercice illégal d'une fonction règlementée.







Dans sa citation directe, le plaignant a mentionné que le prévenu n'a pas satisfait aux conditions requises par l'Ordre, seule instance habilitée à admettre des Experts comptables, et ce nonobstant la notification qui lui en a formellement été faite.



"Que tout ceci a été acté suivant procès-verbal interpellatif, dans lequel l'huissier Me Adama Dia a requis la déclaration du sieur Fodé Cissé qui s'est exprimé comme suit : J'ai créé ce cabinet sous la forme d'une société individuelle pour faire notamment de l'Expertise comptable, Audit, Commissariat aux comptes, Contrôle de gestion, Vérification et Tenue", lit-on dans le document.



Des accusations que le comparant a balayées d'un revers de main. Pour se disculper, il confie qu'il est diplômé en fiscalité.



"Je n'ai jamais exercé le métier d'expert-comptable. L'ONECCA m'a fermé ses portes. Je fais des états financiers pour mes clients", a-t-il laissé entendre.



Conseil de la partie civile, Me Alioune Badara Fall a réclamé le montant de 50 millions de nos francs, à titre de dommages et intérêts.





D'après la robe noire, le mis en cause a créé une entreprise individuelle dont l'activité principale est l'expertise comptable. D'ailleurs, révèle-t-il, il a reçu une correspondance en guise d'avertissement en 2015.





Le substitut du procureur a requis six mois de prison assortis du sursis et une amende de 100.000 francs à l'encontre du prévenu.





De son côté, la défense a plaidé la relaxe. À en croire Me Mamadou Seck, son client exerce depuis 2013 sans être inquiété.