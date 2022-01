Utlisation des données spatiales : La DER/FJ et l’Union Européenne organisent une Master Class au D-HUB de la DER

Une Master Class sur l’utilisation des données spatiales s’est tenue ce mardi 11 janvier 2022 au D-Hub de la Délégation à l‘Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes, en présence du Ministre Délégué général de la DER/FJ M. Papa Amadou SARR, de M Lénaïc Georgelin représentant de la DUE Sénégal, de M. Thierry CHAPUIS, expert en applications spatiales du CNES France, de M Philippe Lattes, directeur de Spaceseed, de M. Gayane FAYE, enseignant chercheur à l’UCAD, de M. Mathieu BECUE de l’ambassade de France et de M. Labaly TOURE, enseignant chercheur (USSEIN). Cette master class initiée par l’Union Européenne en partenariat avec la DER/FJ s’est tenue dans le cadre de la venue au Sénégal du Centre National d’Etudes Spatiales et d’Expertise en France (CNES) motivée par la mise en place d’un hub de la donnée spatiale en Afrique de l’Ouest.





Le Délégué Général de la DER/FJ a insisté sur l’importance capitale de ce projet, compte tenu de la parfaite adéquation entre la mission de l’UE et celle de la DER/FJ visant à soutenir la vision du Sénégal dans la création de champions dans le numérique.





Pour illustration, la DER/FJ a injecté à date pas moins de 75?milliards de FCFA et compte investir davantage dans la formation, la sensibilisation et l’innovation dans l'entrepreneuriat digital.





M. Lénaïc Georgelin représentant de l’Union Européenne est quant à lui revenu sur le caractère prioritaire du digital en précisant que la coopération des parties prenantes était une opportunité de taille pour une application concrète du programme de l’UE.