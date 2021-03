Vaccination contre la Covid-19 : Les personnes âgées souffrent le martyre…

La ruée vers les districts de santé

A peine une semaine après le démarrage de la campagne de vaccination anti-Covid, c’est la ruée vers les districts et postes de santé pour se faire vacciner. La priorité a été donnée aux personnels de santé, personnes âgées et celles présentant des comorbidités. Toutefois, l’on nous signale que certaines personnes du 3eme âge munies de leur dossier de santé sont éconduites faute de ne pas être inscrits sur la plateforme dédiée au recensement des candidats. Des mesures que dénoncent ces derniers. En effet, certains d’entre eux ne savent pas utiliser ses plateformes digitales mises en place par le ministre de la Santé.





Non-respect de la distanciation sociale





Un autre fait, c’est le non-respect de la distanciation sociale. Des rassemblements sont créés lors des cérémonies de lancement de campagnes de vaccination souvent folkloriques dans certaines localités. Selon une source de Seneweb, dans ce décor, il est impossible de respecter la distanciation sociale d’un mètre recommandée par le ministère de la Santé et de l’action sociale.





Une journée pour avoir un vaccin…





Venu en masse pour recevoir leur première dose du vaccin Sinopharm, ce groupe de personnes âgées explique les difficultés qu’ils ont rencontrées la journée, dans ce district de Mbao. « Nous sommes là depuis ce matin ndlr (lundi 01mars 2021) vers 8h. Les agents nous demandent de patienter. Actuellement, il est 14h passées et ils sont allés en pause. On va passer tout l’après-midi, attendant notre tour. Ça vaut la peine ! Au moins nous serons immunisés du coronavirus », nous dit cette bonne dame, la soixantaine dépassée. Elle est venue avec ses quatre amies. A côté d’elles, un vieux âgé de plus de 60 ans, confie avoir mal aux pieds. Il est resté assis trop longtemps à attendre son tour. « Diarnako, corona bi dafay rayé deh », nous lance-t-il.