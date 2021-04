Vaccination et jeûne : Les prêches contradictoires des imams

La vaccination annule-t-elle le jeûne ? A quelques jours du mois de ramadan, la question est sur toutes les lèvres, au moment où le programme de vaccination contre la Covid-19 a atteint sa vitesse de croisière. Les imams y apportent des réponses et le moins que l’on puisse dire, c’est que leurs prêches sont assez contradictoires et laissent paraître une lecture divergente des textes.Selon l’imam Makhtar Ndiaye, tout injection de quelque nature que ce soit rend invalide le jeûne. «Toute substance injectée dans le corps annule le jeûne. Donc, l’usage de vaccins n’est pas du tout autorisé en période de jeûne. C’est comme les collyres et autres perfusions», confie-t-il sur les ondes de la Rfm, tout en précisant que le fait de rompre son jeûne pour des raisons de santé (vaccination, perfusion...) n’est pas un péché.Une position balayée d’un revers de main par l’imam Seybatou Mbaye qui invoque les recommandations du Prophète («hadiss») qui dit en substance : «Allah n’a pas fait descendre une maladie sans qu’il ait également fait descendre son remède (...) Dieu veut pour vous la facilité et non la difficulté.»Par conséquent, estime-t-il, «le musulman peut jeûner et se faire vacciner. Cela n’affecte en rien son jeûne».