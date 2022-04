Vagues de chaleur au Sénégal : L’alerte du Comité national Climat et Santé

Alerte sur une vague de chaleur sur l'ensemble du territoire

Le Comité national Climat et Santé (Cncs), dans son bulletin d’alerte précoce, prévoit, pendant la période du 6 au 12 avril 2022, une forte chaleur. Elle sera notée sur une bonne partie du territoire national, suite à une hausse notable des températures diurnes dans les localités Est, Sud et Centre du pays.





Ainsi, un risque élevé de vagues de chaleur est attendu dans les régions de Kédougou et de Tambacounda, dans les départements de Vélingara, Sud-Kanel et Sud-Est Ranerou. Le risque modéré est prévu sur les localités de Matam, Kaffrine, Kolda, Sud-Linguère, Sud-Podor, l’Est de Kaolack et de Diourbel. Les pics de températures journalières attendus avoisineront les 45°C pour le risque élevé et 43°C pour le niveau modéré.





Ces changements de climat ont un impact parfois dangereux sur la santé des populations. «Des coups de chaleur pouvant entraîner un épuisement, syncope, déshydratation sévère ou crampes seront probablement ressentis dans les parties Sud de la région de Matam et Nord-Est de la région de Tambacounda. Un sentiment d’inconfort sera probablement ressenti dans les régions de Kédougou, Tambacounda et Matam. Un suivi régulier des personnes vulnérables est recommandé, surtout dans la région de Tambacounda, une partie des départements Nord de Kédougou et Sud-Est de Kanel et Ranérou», note-t-on dans le bulletin.





Il est donc recommandé d’essayer d’obtenir de l’aide, en cas de vertiges, si on se sent faible, angoissé, si on ressent une soif intense et des maux de tête ou des spasmes musculaires douloureux. Il est aussi recommandé de se placer dans un endroit frais le plus vite possible et de prendre sa température. S’y ajoute qu’il faut boire de l’eau pour se réhydrater.