Validation du Plan d'Action Opérationnel actualisé de la stratégie « Sénégal Numérique 2025 » ou « SN2025 »

Le 15 octobre 2020, s'est tenue, en ligne, la réunion du COPIL de la Stratégie « Sénégal Numérique 2025 » ou SN2025, sous la présidence effective de Monsieur Mor Ndiaye MBAYE, Directeur de Cabinet du Ministère de l'Economie Numérique et des télécommunications (MENT)

Cette réunion du Comité de pilotage (COPIL) de la SN2025 était consacrée à la validation du nouveau plan d'actions actualisé de la stratégie « Sénégal numérique 2025 » communément appelée « SN2025 », en présence de tous acteurs de l'écosystème numérique.





Au cours de son allocution, le Directeur de Cabinet, Monsieur Mor Ndiaye Mbaye a remercié le PNUD pour son accompagnement dans cette phase d'actualisation de la Stratégie « Sénégal Numérique 2025 ».





Les participants ont félicité et salué cette approche inclusive et participative impulsée par Mme la Ministre Ticket Ndiaye DIOP et qui va sans doute favoriser l'adhésion et l'appropriation par les parties prenantes et les partenaires au développement, avec la mise en place d'un plan d'actions opérationnel.