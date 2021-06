Validité du passeport à 10 ans : Une mesure salutaire, selon un ressortissant sénégalais en France

Validité du Passeport sénégalais à 10ans

«La récente mesure des autorités, notamment le chef de l’Etat, de porter la durée du passeport à 10 ans, est une heureuse initiative». C’est la conviction d’Amadou Diao, Coordonnateur des Amis de Mimi Touré en Europe.





«Nous en félicitons vivement le président Macky Sall, son ministre des Affaires étrangères, Me Aïssata Tall Sall, et le secrétaire d’Etat Moïse Sarr», ajoute Diao.





Cette mesure aura, d’après lui, un impact positif dans la vie des émigrés qui évoluent dans un espace où tout est régi par des papiers.





«Le passeport est une pièce centrale dans la vie de l’émigré. C’est lui qui te permet d’accéder au titre de séjour», explique Diao.





En allongeant la durée du passeport, le chef de l’Etat vole au secours des nombreux Sénégalais de Genève et de Barcelone, obligés de faire des kilomètres pour rallier Lyon ou Madrid. C’est pourquoi Amadou Diao demande aux autorités de mettre à Lyon et à Barcelone des centres de production de passeports et de cartes nationales d’identité.