Vallée du fleuve Sénégal : Les oiseaux granivores dictent leur loi, la Production de riz menacée…

Oiseaux granivores à Podor

Les riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal sont plus qu’inquiets. Dans le département de Podor, la production de riz fait face à une menace sérieuse des oiseaux granivores qui ont déjà envahi Dagana et poursuivent leur périple à travers la région. Abdoulaye Ndiaye, président de la filière riz dans le Podor, tire la sonnette d'alarme. Au cours d'un entretien avec Seneweb, le leader paysan a exprimé son inquiétude. Il parle au nom de ses pairs pour alerter l'Etat qu'il appelle à sauver la campagne de contre-saison chaude et à mieux préparer celle hivernale.





« Pas moins de 8500 ha ont été emblavés dans le Podor et au moment où je vous parle, la campagne risque d'être compromise si le gouvernement n'intervient pas pour traiter la zone », insiste-t-il.





A en croire Abdoulaye Ndiaye toujours, devant les difficultés rencontrées, des paysans ont vendu qui leur cheptel, qui des biens, qui ont contracté des prêts au niveau des banques pour investir dans la campagne de contre-saison chaude en cours. Mais l'espoir d'une bonne récolte s'amenuise de jour en jour car si cette campagne échoue, forcément la campagne hivernale connaîtra le même sort. « Cette situation nous intrigue et laisse augurer des lendemains sombres et ses conséquences risquent d'être pires que celle de la pandémie », met en garde Abdoulaye Ndiaye qui appelle l'Etat à procéder à la distribution des aides alimentaires aux populations qui souffrent.