Valorisation des potentialités de Kaffrine : Mamadou Talla lance les activités de vulgarisation du PNADT

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Monsieur Mamadou Talla, a procédé à l’ouverture du Comité régional de Développement Spécial axé sur la vulgarisation du Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNADT) et le partage des activités de correction des incohérences territoriales dans les communes d’intervention du projet ‘’Senn Suuf’’. La rencontre se déroule en présence du Président de la Commission nationale du Dialogue des Territoires, Benoît Sambou, des autorités administratives, des élus et autres acteurs et des partenaires allemands.





Après les CRD de vulgarisation, organisés en 2020 et en 2021 dans treize régions du pays, Kaffrine a abrité, jeudi 16 février 2023, la dernière rencontre d’échanges et de partage du Plan national d’Aménagement et de Développement territorial et ses outils de mise en œuvre.





Ces réunions avec les acteurs du développement des régions font suite aux instructions de Macky Sall, Président de la République lors du Conseil des Ministres du 29 janvier 2020. Le Chef de l’État avait demandé au Ministre chargé des Collectivités territoriales de vulgariser auprès des institutions, des collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs, le Plan national d’Aménagement et de Développement territorial.





Le PNADT avec ses outils qui sont encadrés juridiquement par la Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement durable des Territoires (LOADT), promulguée le 12 janvier 2021 vise à promouvoir le développement du Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de l’espace et une valorisation durable de leurs ressources et potentialités.





C’est pourquoi, selon Ministre Mamadou Talla, le Chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement, l’impératif de veiller à l’aménagement harmonieux et durable du territoire national, ainsi qu’au respect scrupuleux des orientations qu’il a validées sur la base de quatre principes directeurs. Il s’agit de la mise en cohérence des plans sectoriels en déploiement, de l’optimisation du potentiel des territoires et de leur développement, de la promotion de l’attractivité du Sénégal et de la consolidation de la compétitivité des territoires.





Il a aussi insisté sur la nécessité d’accorder une importance primordiale à l’aménagement numérique du territoire, à la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes, ainsi qu’à la décentralisation conséquente de la politique industrielle, en adéquation avec les schémas sectoriels de développement des infrastructures nationales et communautaires, a rappelé le Ministre. Il compte sur l’engagement et le portage de tous les acteurs pour sa vulgarisation et sa mise en œuvre : autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières.





Car selon lui, le Plan national d’Aménagement et de Développement territorial est en cohérence avec l’Acte III de la Décentralisation et le Plan Sénégal Emergent (PSE) avec ses orientations stratégiques, ses objectifs spécifiques et sa stratégie de mise en œuvre.







Le PNADT constitue le réceptacle spatial de toutes ces politiques et permet de territorialiser les projets du PSE. En effet, il a identifié des filières et potentialités économiques pouvant être développées à partir de l’exploitation et de la valorisation des ressources naturelles pour un développement généralisé sur l’ensemble du territoire national. A partir de ces filières, des projets de développement territorial peuvent être formulés afin de favoriser l’emploi des jeunes et des femmes, a déclaré le Ministre.





Dans cette dynamique, il a rappelé qu’un Programme national d’Appui à la Valorisation des Ressources et Potentialités territoriales (PAVART) est en cours de formulation au sein de mon Département, à travers l’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire.





Dans la hiérarchie fonctionnelle des établissements humains du PNADT, la ville de Kaffrine est classée parmi les métropoles régionales du fait de sa position stratégique et de sa démographie. Elle polarise ainsi un réseau de villes secondaires stratégiques comme Mbirkilane, Koungheul et Malem-Hodar.