Vaste coup de filet des douanes sénégalaises : Plus de 800 kg de chanvre indien et 224 munitions saisis

La douane sénégalaise a signé un nouveau coup de filet, suite à la saisie de plus de 800 kg de chanvre indien et d'une importante quantité de munitions. Les soldats de l'économie ont réalisé cette prouesse dans le département du Nioro du Rip, dans la commune de Toubacouta et à Kidira. Seneweb revient en détail sur cette prouesse.



Les intenses opérations menées sur l'étendue du territoire national par les unités douanières se sont révélées fructueuses. Ce large ratissage a permis aux éléments engagés sur le terrain de mettre la main sur des marchandises illicites d'une contrevaleur de 241 millions F CFA. Il s'agit de plus de 800 kg de drogue, selon un communiqué parvenu à Seneweb.



Une mule arrêtée à Keur Ayip avec 4 kg de chanvre indien



Les éléments de la brigade des douanes de Keur Ayip ont fait tomber une mule porteuse de 16 paquets de chanvre indien d’un poids total de 4 kg. Cet homme d’une soixantaine d’années, d’allure respectable à première vue d’œil, avait dissimulé la drogue dans son boubou.

"Mais sur la base de plusieurs critères, les agents ont pu détecter et déjouer son subterfuge. C’est ainsi qu’il a été interpelé avec la drogue par-devers lui. La contrevaleur de la marchandise prohibée saisie est estimée à 360 000 F CFA", renseigne la cellule de communication des douanes sénégalaises.



224 munitions et des médicaments saisis



La poursuite des opérations dans ce secteur a permis aux éléments de la brigade des douanes de Keur Ayip de procéder à la saisie de munitions, du chanvre indien et des médicaments saisis dans la même zone.

"La même unité a également saisi, ce 23 mars 2023, aux environs de 20 h, un lot de faux médicaments, 10 kg de chanvre indien, 224 munitions et 440 g de morphine. L’opération a eu lieu dans la forêt de Firgui, département de Nioro du Rip. La valeur totale de la saisie est estimée à 30 millions F CFA. Un peu plus tôt, c’est un autre lot de faux médicaments, 1 100 g de morphine et 13 kg de chanvre indien qui ont été saisis sur des trafiquants opérant à pied communément appelés «porteurs», à hauteur du village de Dongoro. La contrevaleur est estimée à 80 millions F CFA", lit-on dans le même document.



125 kg de chanvre indien saisis à Toubacouta





Les agents de la Brigade maritime de Toubacouta, subdivision des douanes du littoral Sud, région douanière des unités maritimes ont, dans le cadre des opérations «Bouclage», saisi cinq colis de chanvre indien d’un poids total de 125 kg.



L’opération qui a abouti à cette saisie a eu lieu le 16 mars 2023, entre 18 h et 22 h dans les bolongs de Djinack Bara (une ile située dans la commune de Toubacouta). La contrevaleur totale de la saisie (marchandises, pirogue et moteurs) est estimée à 25 millions F CFA. Deux individus ont été interpelés au cours de l’opération, selon la même note.



222 kg saisis par la brigade de Ourossogui



Les éléments de la Brigade mobile des douanes de Ourossogui, subdivision de Matam, région des douanes du Nord ont intercepté une charrette et trois motos transportant du chanvre indien.



L’opération a eu lieu à Mayel, dans la commune de Aouré, dans le département de Kanel. Les chargements interceptés à la suite de la course-poursuite engagée par les douaniers étaient composés de cinq sacs de cannabis d’un poids total de 222 kg pour une contrevaleur estimée à 27 millions F CFA. Trois individus, dont deux de nationalité malienne ont été arrêtés au cours de cette opération.



430 kg de chanvre indien saisis à Kidira



Les agents de la Brigade des douanes de Kidira ont, eux, découvert 430 kg de chanvre indien sur un camion semi-remorque venant du Mali. Cette saisie, qui a eu lieu à la sortie du pont de la Falémé, précisément au niveau de la barrière de filtrage des entrées et sorties du territoire, est le fruit du renseignement douanier et du flair des agents. La drogue était conditionnée en paquets soigneusement emballés dans du ruban adhésif. La valeur totale de la saisie (chanvre indien et moyen de transport) est estimée à 79 millions F CFA.



"L’Administration des douanes réaffirme ainsi sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes et invite les populations à plus de collaboration et de soutien dans l’exécution de ses missions", déclare la Division de la communication et des relations publiques.