VDN3 : Reprise des travaux en septembre ?

Les travaux de la Vdn3 vont reprendre. Du moins, si l’on en croit le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Selon L’AS, le chantier est bloqué à hauteur de Cambérène par les populations qui exigent de l’État le respect de certains aspects liés notamment à l’environnement.





Mais, à en croire Me Oumar Youm, qui informe que la prise en compte des doléances des populations a impacté le coût des travaux, la situation est décantée. En effet, il fallait alors convaincre le bailleur de rallonger le financement à hauteur de 7 milliards Fcfa.





D’après le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, la Banque Islamique pour le Développement (BID) a marqué son accord et il ne reste qu’à donner son avis de non-objection qui ne va pas tarder. En tout cas, Me Youm espère la reprise des travaux en septembre et leur réception en décembre.