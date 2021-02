Véhicules brûlés à Cité Keur Gorgui : Le pro-Sonko arrêté dit ne rien regretter

L’homme qui a incendié les véhicules à la Cité Keur Gorgui, lors des manifestations pro-Sonko, a été arrêté par la Brigade d'intervention polyvalente (BIP) de la police.Selon Libération, le mis en cause, se nomme Mouhamed Ndoye, file tout droit vers la Chambre criminelle et dit ne rien regretter de ses actes.«J’ai agi en toute connaissance de cause, parce que notre leader, qui est notre avenir, est persécuté. J’ai pris mes responsabilités et j’assume tout», a-t-il confié aux enquêteurs.