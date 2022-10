Véhicules de la société PMC incendiés à Mako : La gendarmerie procède à l'arrestation d'une centaine de personnes

Après l’acte de vandalisme contre des véhicules de Pettowal Mining Company dont deux minibus incendiés et huit caillassés par des jeunes des villages de Mako et environs qui réclament de l'emploi, les enquêteurs de la gendarmerie ont procédé à l’arrestation d'une centaine de jeunes, présentement placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête. C'est ce jeudi vers 5 heures du matin que ces manifestants ont pris d'assaut le tronçon qui mène vers la société distant de 15 kilomètres de la route nationale numéro 6. Ils ont érigé des barricades avant de faire descendre les chauffeurs et personnel de PMC. Ils sont ensuite passés à l'acte en incendiant deux minibus et caillassé 8 autres véhicules avant de prendre la poudre d'escampette.