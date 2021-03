Véhicules transportant des nervis : Le ministère de l’Education dément

L'information selon laquelle le véhicule qui transportait des nervis appartiendrait au ministère de l'Education Nationale, circule depuis ce matin sur les réseaux sociaux. Selon le porte-parole dudit ministère, «cette information est infondée». D'après lui, ceci n'est rien d'autre qu'une manipulation.





«Des individus malintentionnés font circuler cette photo sur les réseaux sociaux, dans le but de faire croire à l’opinion que ce véhicule du ministère transporte des nervis pour casser du manifestant. Le ministère de l’Education nationale dément vigoureusement et dénonce, avec la plus grande énergie, cette manipulation abjecte destinée à le discréditer, en associant son image aux scènes de violence qui secouent le pays».







D'après Mohamed Moustapha Diagne, «ce véhicule sur cette photo a été réquisitionné et mobilisé dans le cadre de la lutte contre les inondations et transporte des agents du service d’hygiène».





Ainsi, le ministère de l’Education nationale demande «à tous les acteurs de rester vigilants, face à de tels actes posés pour déstabiliser notre pays, en passant par l’école».