[Recap] Veille de Tabaski : Cinq accidents dénombrés, plusieurs morts déplorés

C'est une journée particulièrement chaude sur les routes sénégalaises. Ce dimanche, veille de la fête de Tabaski, pas moins de cinq accidents ont été dénombrés et quatre morts déplorés.





Dans le département de Bignona, au sud du pays, trois personnes ont péri dans deux accidents de la route. Pour le premier, il s'agit d'un couple venu de Dakar pour passer la Tabaski à Ziguinchor. Selon des informations, leur véhicule est entré en collision avec un bus qui voulait éviter un obstacle sur la route nationale (RN5). Ils sont décédés sur le coup.





Un accident similaire s'est produit dans la commune de Bignona. Cette fois-ci, il a impliqué une "moto-Jakarta" et un camion. Et c'est le motocycliste qui a péri dans le choc.





Vers 12 h, un bus s'est renversé à hauteur de Diopcounda, un village situé dans la commune d'Oudoucar, à 45 km à l'est de la commune de Sédhiou. Plusieurs blessés légers ont été dénombrés. Le bus faisait partie de la caravane des étudiants de Médina Yéro Foula de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) qui ralliaient leur localité pour les besoins de la Tabaski. Alertés, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers ont effectué le déplacement sur les lieux pour porter assistance aux victimes et déterminer les circonstances de l'accident. Les blessés ont été évacués dans les structures sanitaires de la région de Sedhiou.