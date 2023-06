Veille de Tabaski : L'oignon et la pomme de terre vendus entre 750 et 800 F le kilo à Ziguinchor

Les marchés sont bien animés en cette période de préparation de la Tabaski, à Ziguinchor. Dans la commune, depuis quelques jours, les denrées prisées en cette veille de fête du mouton, comme la pomme de terre et l'oignon, inondent le marché. Seulement, leurs prix ne sont pas à la portée de toutes les bourses. L'oignon et la pomme de terre sont vendus entre 750 et 800 F CFA le kilo.





Au marché Saint-Maur-des-Fossées, le détaillant Ibrahima Sall confie que "c'est le prix chez le grossiste qui est exorbitant". Pour lui, ces grossistes doivent revoir les prix, afin de permettre un ajustement des prix de ces deux denrées très prisées pour la fête.





Selon Alioune Ba, il lui faut "13 000 à 13 500 F pour acquérir un sac de pomme de terre et d'oignon". Ce qui explique la vente du kilo à 800 F CFA. Khassim Ndiaye, qui excelle plus dans le commerce de l'oignon, affirme que la flambée des prix est due au fait que l'oignon local ne couvre pas la demande nationale.





En tout cas, à Ziguinchor, les pères de famille se triturent les méninges pour résoudre cette équation de la cherté des légumes, pour savourer le mouton qui, lui aussi, est un casse-tête.