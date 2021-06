Vélingara Ferlo : Marche des populations pour réclamer une route goudronnée, l'électrification et l’affectation d’un infirmier

Les populations de la commune de Vélingara Ferlo dans le département de Ranérou ont organisé une marche pour réclamer le bitumage de la route latéritique qui relie le centre ville à la route nationale 3 longue de 30 km, l’affectation d’un infirmier chef de poste et l’électrification.





Hommes, femmes, jeunes et vieux autour du maire de la commune Cheikh Dia ont marché avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : " nous voulons de l‘électricité et une route goudronnée, Vélingara est oubliée " entre autres.





Le porte-parole des marcheurs Adama Sow, d'indiquer : " A chaque fois nous interpellons les autorités sur nos doléances, mais elles continuent toujours à faire la sourde oreille. Nous avons initié cette marche pour pousser les pouvoirs publics à satisfaire nos doléances, le manque de route et d'électricité a fait que notre commune est enclavée ».





A Vélingara la barre de glace coûte 500 frs au lieu de 100 frs faute d’électricité; les malades parcourent plusieurs kilomètres pour se faire examiner à cause du manque d’infirmier qui affecte la structure sanitaire qui n’existe que de nom.