Vélingara : La foudre tue une femme d'une cinquantaine d'années

Diéynabou Diao n'est plus. Cette femme âgée d'une cinquantaine d'années a été tuée par la foudre suite à la forte pluie d'hier. A en croire notre informateur, la dame était sortie sous la pluie pour s'occuper de ses quelques bagages laissés dehors. C'est là que la décharge électrique est tombée sur elle, ce vendredi dans le village de Aîné Mady Koudiama dans la commune de Linkering, département de Vélingara.



Alertés, les sapeurs pompiers de la caserne de Médina Gounass sont descendus sur le lieu pour récupérer le corps sans vie de cette dame qui laisse derrière elle un époux et des enfants. Ces soldats du feu étaient accompagnés des éléments de la brigade de gendarmerie de Kalifourou venus constater les dégâts. Une mort qui plonge le village de Aîné Mady Koudiama dans la tristesse, l'émoi et la consternation.