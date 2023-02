Vélingara : Le village de Sinthiang Saby sort des ténèbres, grâce à l'Aser

Le village de Sinthiang Saby sort des ténèbres, grâce à l'Aser

Situé à 3 km de la frontière avec la Gambie, le village de Sandaga, plus connu sous le nom administratif de Sinthiang Saby, vient de sortir des ténèbres, après plusieurs décennies dans l'obscurité totale. L'électricité est aujourd'hui une réalité dans la vie quotidienne des autochtones qui se sentaient plus gambiens que sénégalais, non seulement à cause de la proximité avec la Gambie, mais surtout du fait que la présence de l’État sénégalais ne se manifestait qu'à travers l’école élémentaire publique installée dans ce village.





Aujourd'hui, Sinthiang Saby est éclairé à l’énergie solaire, grâce à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser). Suffisant pour que le sentiment national renaisse dans les cœurs et les esprits des habitants de cette bourgade de la commune de Kandia. Un grand ouf de soulagement est constaté chez les populations de ce village et environ.